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Çin'den Hindistan ve Pakistan'a Barış Çağrısı

Çin'den Hindistan ve Pakistan'a Barış Çağrısı
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Çin, Hindistan ve Pakistan'ı artan gerginlik karşısında barış ve istikrar için itidalli davranmaya çağırdı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, gerilimin daha da tırmanmasından endişe duyulduğu belirtildi.

ÇİN, Hindistan ile Pakistan'ı barış ve istikrar yönünde hareket etme ve yükselen gerilim karşısında itidalli davranma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Çin'in Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe dair son gelişmeleri yakından izlediği ve gerginliğin tırmanmasından endişe duyduğu hatırlatıldı. Hindistan ile Pakistan'ı barış ve istikrarı gözeterek yükselen gerilim karşısında itidalli hareket etmeye çağıran açıklamada, iki tarafın gerginliğin daha kötüleşmesine yol açabilecek girişimlerden kaçınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in de bu doğrultuda yapıcı rol oynamayı sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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