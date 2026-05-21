Çin'den ABD'ye Tayvan Boğazı'nda Barış ve İstikrar Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Tayvan'a silah satışına karşı çıkarak, Washington'ın iki ülke liderleri arasındaki mutabakatı yerine getirmesi ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ile istikrarı koruması gerektiğini belirtti.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı koruma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Tayvan'a silah satışına ilişkin soruyu yanıtladı. Çin'in, ABD'nin Tayvan'a silah satışına karşı çıktığını söyleyen Guo, Çin'in bu konudaki tutumunun tutarlı ve net olduğunu bildirdi.

Guo, Washington'ın Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişme eğilimini sürdürmek için somut çaba göstermesi gerektiğini ifade etti. ABD'ye iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatı yerine getirme çağrısı yapan Guo, "ABD daha önce verdiği taahhütleri hayata geçirmeli ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ile istikrarı korumalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
