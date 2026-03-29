Çin'de yüksek katlı binada yangın: 3 ölü, 23 yaralı
Çin'in Shanxi eyaletinde, Taiyuan kentindeki yüksek katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.
Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Taiyuan kentinde yüksek katlı bir binada dün çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9'u ağır 23 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı