Çin'de 2 işçinin yanarak öldüğü yakıt tankeri faciasının görüntüleri ortaya çıktı

Siçuan şehrinde meydana gelen patlama ve yangın olayında bir petrol tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Acil kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'inSiçuanşehrinde bir petrol tankerinin patlaması ve yanması sonucu yanındaki iki kamyon da tutuştu.

Muhabirlerin öğrendiği son kurtarma durumuna göre, Siçuanşehrinde bulunan Mingshan Hizmet Alanı'nda (Chengdu istikameti) S8 Qiong-Ming Otoyolu'nda tehlikeli kimyasal madde taşıyan bir aracın patlaması ve yanma kazası meydana geldi. Bu kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti ve diğer 2 yaralı acil tedavi için hastaneye gönderildi. (Merkez muhabiri Huang Oriole Wang Yulong)

Ya'an, Sichuan'da bir petrol tankerinin patlaması ve yanması sonucu olay yerinde birden fazla yüksek ses duyuldu.

7 Kasım'da saat 17:40 civarında, Sichuan'ın Ya'an şehrinde bir petrol tankerinin patlaması ve yanması sonucu yanındaki iki kamyon da tutuştu. Saat 18:45'te Chengming Otoyolu Acil Kurtarma, Baizhang Gölü'ndeki Chengming Otoyolu'nun Chengdu-Ya'an istikametindeki tüm araçları yönlendirdi ve Chengming Otoyolu'nun Chengdu-Ya Ekspres yolundaki çift yönlü rampayı kapattı.

Olaydan sonra, yerel bölge hızla acil durum, kamu güvenliği, itfaiye ve diğer kurtarma güçlerini olay yerine yönlendirdi. Şu anda, acil kurtarma çalışmaları devam ediyor.