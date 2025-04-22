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Çin'de Tekne Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de Tekne Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çin'in Hunan eyaletinde meydana gelen tekne kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Olay, Pingjiang ilçesinde küçük bir teknenin alabora olması sonucu gerçekleşti. Arama kurtarma ekipleri olay yerinde 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.

ÇİN'in Hunan eyaletinde meydana gelen tekne kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Pingjiang ilçesinde dün meydana gelen tekne kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, dün yerel saatle 17.30 sıralarında Pingjiang'a bağlı Doutang köyünde 6 kişiyi taşıyan küçük bir teknenin bilinmeyen bir nedenle alabora olduğunu bildirdi. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, nehirde 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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