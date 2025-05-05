Çin'de tekne faciası: 9 ölü, 70 yaralı

ÇİN'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde dört turist teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde şiddetli rüzgar nedeniyle 4 teknenin alabora olduğu bildirildi. Yetkililer, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 70 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ KAPSAMLI ŞEKİLDE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak yürütülmesi talimatını verdi. Şi, son dönemde benzer kazaların artış gösterdiğine dikkat çekerek, güvenlik önlemlerinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.