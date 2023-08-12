- Çin'de sel ve toprak kayması: 2 ölü, 16 kayıp

XİAN - Çin'in Xi'an kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise kayboldu.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an kentinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Luanzhen kasabasındaki toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise kayboldu. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Şiddetli yağış ve toprak kaymaları nedeniyle yollarda, köprülerde ve elektrik hatlarında da hasar meydana geldi.

Hebei'de can kaybı 29 oldu

Ülkenin kuzeyindeki Hebei eyaletinde ise Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. İlk tahminlere göre eyaletteki ekonomik kaybın 95,8 milyar yuan (13,2 milyar dolar) olduğu, eyaletin yeniden inşasının 2 yıl sürmesinin beklendiği aktarıldı. Sellerden 3,9 milyon kişinin (eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 5'i) etkilendiği, 40 binden fazla evin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Ayrıca 155 bin 500 ev ile elektrik ve iletişim hizmeti sağlayan diğer tesisler de ciddi hasar gördü.

Temmuzda 142 can kaybı

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre temmuz ayında ülke genelinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 142 kişi hayatını kaybetti. Resmi verilere göre başkent Pekin ve komşu Hebei eyaletinde geçtiğimiz hafta 140 yılın en şiddetli yağışları görüldü. Ülkenin bazı bölgelerinde her yaz mevsiminde şiddetli yağışlar ve seller görülürken, bazı bölgelerinde ise şiddetli kuraklıkla mücadele ediliyor.