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Çin'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Çin'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
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Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar ve Maysak Tayfunu'nun yol açtığı sel ile Hubei eyaletindeki fırtına nedeniyle toplam 15 kişi hayatını kaybetti, 331 kişi yaralandı, yaklaşık 50 bin kişi tahliye edildi.

ÇİN'in güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 15'e ulaştığı bildirildi.

Çin basını, ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinde etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 331 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yetkililer, Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinde ise Maysak Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve selde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 bin kişinin ise bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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