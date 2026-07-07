Çin'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

ÇİN'in güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 15'e ulaştığı bildirildi.

Çin basını, ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinde etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 331 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yetkililer, Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinde ise Maysak Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve selde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 bin kişinin ise bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı