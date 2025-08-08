Çin'de Sel Felaketi: 10 Ölü, 33 Kayıp
Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda oluşan sel felaketi 10 cana mal oldu, 33 kişi ise kayboldu. Devlet Başkanı Şi Cinping, kurtarma çalışmalarının başlatılması talimatını verdi.
ÇİN'in Gansu eyaletinde meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in kuzeybatısındaki şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yetkililer, Gansu eyaletinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinpigng, bölgede 'tam kapsamlı' kurtarma çalışmaları başlatılması talimatı verdi.
