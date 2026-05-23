Çin'de kömür madenindeki patlamada 'en az 90 kişi öldü'

Çin'in Shanxi eyaletindeki Liushenyu Kömür Madeni'nde meydana gelen gaz patlamasında en az 90 işçi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Devlet Başkanı Şi Cinping soruşturma çağrısı yaparken, maden yetkilileri gözaltına alındı.

Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 90 kişi hayatını kaybetti.

Çin devlet televizyonu madende bir gaz patlaması yaşandığını aktarıyor.

Kaza Shanxi eyaletindeki Liushenyu Kömür Madeni'nde meydana geldi.

Olay yerine yüzlerce kurtarma görevlisi gönderildi.

Devlet televizyonunda 100'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Cuma günü yerel saatle 19:29'da meydana gelen patlama sırasında madende 247 işçinin görevde olduğu bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların tedavisi ve hayatta kalanlara ulaşılması için hiçbir çabadan kaçınılmaması çağrısında bulundu.

Cinping hükümetten, kazanın nedenini araştırılması ve sorumluların tespit edilmesi çağrısını da yaptı.

Devlet medyasına göre, kömür madenini yöneten yetkililer gözaltına alındı.

Gaz patlamasının nedeni henüz açıklanmadı ancak yapılan haberlerde maden içinde son derece zehirli ve kokusuz bir gaz olan karbonmonoksit seviyelerinin "sınırları aştığı" bildirildi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kurtarma operasyonu için 345 personel görevlendirdi.

Shanxi, ülkenin kömür madenciliği başkenti olarak biliniyor.

2000'li yılların başlarında, Çin'in kömür madenciliği sektöründe ölümcül kazalar yaygındı.

Son yıllarda güvenlik standartları sıkılaştırıldı ancak kazalar hala meydana geliyor.

2023 yılında, yine ülkenin kuzeyinde bir açık ocak kömür madeninde meydana gelen çökmede 53 kişi öldü.

2009 yılında Heilongjiang eyaletinde madende meydana gelen patlama 100'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

Çin, rekor bir hızda yenilenebilir enerji dönüşümünü sürdürse de halen dünyanın en büyük kömür tüketicisi ve en büyük sera gazı emisyoncusu konumununda bulunuyor.

BBC
