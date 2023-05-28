Çin'de Kıyı Manzarası Beyaz Kumdan Yeşil Ormana Dönüştürüldü

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Rongcheng kentinde yerli bir ormancı olan Li Jingpu'nun önderliğinde on yıllardır sürdürülen çalışmalar, Gangxi kasabasının Sarı Deniz kenarındaki kıyı manzarasını beyaz kumdan yeşil bir ormana dönüştürdü.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Rongcheng kentinde yerli bir ormancı olan Li Jingpu'nun önderliğinde on yıllardır sürdürülen çalışmalar, Gangxi kasabasının Sarı Deniz kenarındaki kıyı manzarasını beyaz kumdan yeşil bir ormana dönüştürdü.

SES 1 (Çince) Lİ JİNGPU, Gangxi kasabasının Wenshitan sahil orman çiftliği yetkilisi:

"Eskiden rüzgar estiğinde her yer beyaz kumla kaplanırdı. Burada hiçbir şey yoktu. Birkaç neslin çabalarıyla orman için kıyı koruması yapıldı. Bu yüzden Gangxi kasabasında artık yeşil ağaçlar var.

Adım Li Jingpu. Gangxi kasabasının orman çiftliğinde 20 yıldan fazladır çalışıyorum.

Yangın önleme, zayıf ve hastalıklı ağaçları temizleme ve haşere kontrolü de dahil olmak üzere ormanı korumak için ekip arkadaşlarımla birlikte her gün dağlara çıkıyorum.

Kasabamız artık kalkınıyor, birçok insan buraya geliyor. Yangını önleme konusunda büyük bir baskı altındayız. Her gün 24 saat görev başındayız. Orman çiftliğinin kurulduğu 1963 yılından bu yana yaklaşık 12.000 mu (800 hektar) alana çam dikildi."

Çiftlikte 20 yılı aşkın bir süredir orman yangını çıkmadı. Orman çiftliğinde uzun süredir herhangi bir olumsuz durum da yaşanmadı.

Li Jingpu'nun orman çiftliğinin orman koruma yöntemi tüm kentte uygulanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rongcheng'den bildiriyor. (XHTV)