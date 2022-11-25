Çin'de bir işçi haksızlığa dayanamayıp çekti ve paylaştı! İğrenç salam ve sosis üretimi pes dedirtti

Koronavirüs salgınının yayıldığı Çin'deki bir fabrikada işçi tarafından kaydedilen görüntüler pes dedirtti. Söz konusu görüntülerde salam ve sosislerin, bozuk etlerden ve sakat atlardan yapıldığı iddia edildi.

Çin'deki bir et işleme tesisinde kaydedilen görüntüler izleyenlerin midesini bulandırdı. Bir işçi tarafından kaydedilen ve insanları bilinçlendirmek için paylaşılan video infial yarattı.

SAKAT ATLARDAN DA SALAM YAPTILAR

Videoda, bozuk etler ve atılacak sakat atlardan da sosis salam yapıldığı anların görüntüsü yer alıyor. Hijyenik olmayan tesisin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki çekti.