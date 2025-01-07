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BBC

Çin'de HMPV Vakalarında Artış Endişe Yarattı

Çin'de HMPV Vakalarında Artış Endişe Yarattı
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Çin'in kuzeyinde insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle 14 yaş altındaki çocukların etkilendiği bildirilen HMPV nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk artarken, yetkililer durumu Covid-19'un başlangıcına benzeten spekülasyonları yalanladı.

Çin'in kuzeyinde insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artışı korkuya neden oldu.

Bu olay, Covid-19'a yol açan koronavirüsün Çin'den dünyaya yayılmasının beşinci yılında gerçekleşti. Küresel pandemiye yol açan o virüs nedeniyle en az 7 milyon kişi hayatını kaybetmişti.

Çinli yetkililer HMPV enfeksiyonunun özellikle 14 yaş altında yayıldığını söylerken hastanelerin hasta sayısıyla başa çıkmakta zorlandığı iddialarını yalanladı.

HMPV komşu ülke Hindistan'a da yayıldı.

HMPV yeni bir virüs mü?

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre bu virüs ilk olarak 2001'de tespit edilse de, ondan önce de on yıllardır aramızda olduğu tahmin ediliyor.

HMPV'nin belirtileri grip veya soğuk algınlığına benziyor. Semptomlar arasında öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı yer alıyor. Bazı kişiler hastalığı diğerlerinden çok daha ağır geçirebiliyor.

CDC'ye göre virüs her yaş grubundan insanda zatürre ve bronşit gibi üst ve alt solunum yolları hastalıklarına yol açabiliyor.

Fakat bunlar en çok çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülüyor.

Virüsün kuluçka süresinin 3-6 gün arası olduğu, hastalığın ortalama süresinin ise diğer solunum yolları hastalıklarınınkine benzer olduğu, hastalığın şiddetine göre değişebildiği düşünülüyor.

CDC'ye göre HMPV vakaları ılıman iklimlerde en çok kış sonu ve bahar başı artıyor.

Nasıl yayılıyor?

HMPV'nin en yaygın bulaşma şeklinin, öksürme ve hapşırma gibi sırasında ciğerdeki salgıların havaya karışması yoluyla olduğu düşünülüyor.

Dokunmak ve el sıkışmak gibi yakın temaslar da virüsü yayabiliyor.

Kışın soğuk aylarda insanlar kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirdiği için virüs de daha çok yayılıyor.

Neden çocuklar ve yaşlılar hastalığa daha açık?

Bir kişi HMPV'ye birden fazla defa yakalanabiliyor.

Uzmanlar ilk hastalığın en ciddisi olduğunu, ilk hastalıkta bağışıklık kazanıldığı için bağışıklık sistemini etkileyen AIDS veya kanser gibi başka hastalıklar olmadığı müddetçe sonraki hastalıkların daha hafif geçtiğini aktarıyor.

Solunum sorunları yaşayanlar, yaşlılar ve çocukların bağışıklık sistemi daha zayıf olduğu için bu tür hastalıklara daha açıklar.

Fakat bu virüsün on yıllardır aramızda olması nedeniyle uzmanlar küresel olarak önemli bir miktarda bağışıklık kazanıldığı düşüncesinde.

Çin'de neler oluyor?

Çin'deki hastanelerde insanların maske taktığını gösteren fotoğraflar ve videoların paylaşılmasından sonra, hastanelerin dolup taştığına dair spekülasyonlar başladı.

Bazı yerel haberler, hastanelerdeki durumu Covid'in başlangıç dönemine benzetti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Kan Biao, ülkende kış ve bahar ayları boyunca çeşitli solunum yolları hastalıklarının etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Bir basın toplantısı düzenleyen Biao, 14 yaş altındaki HMPV vakalarının artış eğiliminde olduğunu da ekledi.

Öte yandan 2024'teki toplam solunum yolları hastalığı sayısının bir önceki yıldan daha düşük olmasını beklediklerini de vurguladı.

Epidemi Müdahalesi ve İnovasyonu Merkezi Kurucu Direktörü Prof. Tulio de Oliveira'ya göre HMPV, Çin'de bu kış epidemik bir artış gösteren dört virüsten yalnızca biri.

Diğer üçü ise grip, Covid ve solunum sinsisyal virüsü.

Profesöre göre Çin hastanelerinin bu dört virüs nedeniyle bir miktar baskı altına girmesi beklenen bir durum.

Çin, Cuma günü nedeni bilinmeyen zatürre vakalarını izleme altına almak için pilot bir sistem başlattığını açıklamıştı.

Bu, beş yıl önce Covid'in yayılmaya başladığı döneme kıyasla çok daha hazırlıklı olunduğu anlamına geliyor.

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