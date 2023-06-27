Çin'de Heyelan: 7 Kişiden Haber Alınamıyor
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Çin'in Sichuan eyaletindeki Wenchuan ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu Miansi kasabasında 7 kişiden haber alınamıyor. Kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
WENCHUAN, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Wenchuan ilçesine bağlı Miansi kasabasındaki heyelan bölgesinde çalışan kurtarma ekipleri, 27 Haziran 2023.
Çin'in Sichuan eyaletindeki Wenchuan ilçesinde Salı günü erken saatlerde meydana gelen toprak kaymasının ardından 7 kişiden haber alınamıyor.
İlçenin acil durum yönetim bürosu, kısa sürede bastıran şiddetli yağış nedeniyle Wenchuan ilçesindeki Miansi ve Weizhou kasabalarında heyelan meydana geldiğini bildirdi.
Salı günü saat 10: 32 itibarıyla heyelanlardan etkilenen 900'ü aşkın kişi başka bölgelere yerleştirildi. 400'den fazla kurtarma görevlisi ise kayıpları arıyor. (Fotoğraf: Xinhua)