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Çin'in Jiangxi Eyaletindeki Heyelanda 3 Ölü, 9 Kayıp

Çin'in Jiangxi Eyaletindeki Heyelanda 3 Ölü, 9 Kayıp
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Çin'in Jiangxi eyaletinin Ji'an kentinde meydana gelen heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise kayboldu. Yetkililer, kayıp kişileri bulmak için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ÇİN'in Jiangxi eyaletinde meydana gelen heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Ji'an kentinde dün meydana gelen heyelanda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşılması için bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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