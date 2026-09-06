Çin'in Jiangxi Eyaletindeki Heyelanda 3 Ölü, 9 Kayıp
Çin'in Jiangxi eyaletinin Ji'an kentinde meydana gelen heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise kayboldu. Yetkililer, kayıp kişileri bulmak için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
ÇİN'in Jiangxi eyaletinde meydana gelen heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Ji'an kentinde dün meydana gelen heyelanda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşılması için bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı