Çin'de fabrikada patlama: 8 ölü

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Shuoyang kentinde bir fabrikada dün meydana gelen patlamada 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Geçen yıl haziran ayında kurulan fabrikanın hayvan yemi, kömür ürünleri ve yapı malzemeleri üzerine araştırmalar yürüttüğü belirtildi. Çin basını, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.