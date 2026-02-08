Haberler

Çin'de fabrikada patlama: 8 ölü

Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi. Patlama sonrası inceleme başlatıldığı bildirildi.

ÇİN'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Shuoyang kentinde bir fabrikada dün meydana gelen patlamada 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Geçen yıl haziran ayında kurulan fabrikanın hayvan yemi, kömür ürünleri ve yapı malzemeleri üzerine araştırmalar yürüttüğü belirtildi. Çin basını, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
