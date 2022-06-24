Elektrikli otomobil 3. kattan düştü, 2 kişi öldü! Firmadan jet hızında açıklama geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrikli otomobil 3. kattan düştü, 2 kişi öldü! Firmadan jet hızında açıklama geldi

İhlas Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay'daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan konu ile ilgili açıklama yapan şirket, "Olay yerindeki durumun analizine dayanarak bunun bir kaza olduğunu ve araçtan kaynaklanmadığını söyleyebiliriz" dedi.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio'nun Şanghay'daki merkez binasında bir araç 3. kattan aşağı düştü. Kazanın ardından firma yetkilileri, aracın içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kazanın nedeninin ise henüz bilinmediğini söyledi.

"ARAÇTAN KAYNAKLANMIYOR"

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz, kazanın nedeninin araştırılması için polisle işbirliği yapmıştır. Olay yerindeki durumun analizine dayanarak bunun bir kaza olduğunu ve araçtan kaynaklanmadığını söyleyebiliriz. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızın yaşadığı kazadan dolayı çok üzgünüz. Ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Tragger 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title