Çin'de Asma Köprü Faciası: 5 Ölü, 24 Yaralı
Çin'in kuzeydoğusundaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir asma köprünün halatının kopması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve turistik bölgenin geçici olarak kapatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya