Çin'de Asma Köprü Faciası: 5 Ölü, 24 Yaralı

Çin'de Asma Köprü Faciası: 5 Ölü, 24 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir asma köprünün halatının kopması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇİN'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir asma köprünün halatının kopması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir asma köprünün halatının kopması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve turistik bölgenin geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.