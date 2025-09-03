Çin'de Askeri Geçit Töreni: Savaş mı Barış mı?

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen geçit töreninde 'dünyanın savaş ve barış' arasında bir seçimle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Çin, 2'nci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80'inci yıl dönümünde, bugüne kadarki en büyük askeri geçit törenini başkent Pekin'de gerçekleştirdi. Törene Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı. Etkinlikte tanklardan uzun menzilli füzelere, savaş uçaklarından insansız hava araçlarına (İHA) kadar çok sayıda askeri teçhizat sergilendi.

Tiananmen Meydanı'nda törene katılan 10 bin asker ve 50 binden fazla katılımcıya hitap eden Şi, dünyanın 'barış ya da savaş' arasında bir seçimle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Bugünlerde dünya tekrar 'Barış mı savaş mı, diyalog mu zıtlaşma mı, kazan-kazan mı sıfır-toplamlı oyun mu?' şeklindeki sorularla karşı karşıya bulunuyor. Çin halkı kararlılıkla tarihin doğru tarafında, medeniyetin ilerici tarafında duruyor, barış ile kalkınma yolunu tereddüt etmeden izliyor ve dünya halklarıyla el ele vererek insanlığın kader birliğini oluşturmak istiyor" ifadelerini kullandı.