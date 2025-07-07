Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından canlı yılan balığı çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından canlı yılan balığı çıktı
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Çin'de şiddetli karın ağrısı şikayetiyle soluğu hastanede alan 30 yaşındaki bir adamın karnından canlı yılan balığı çıkarıldı. Ölüm riski nedeniyle acilen ameliyata alınan adamın karnındaki balığın organlar arasında yüzdüğü tespit edildi.

Çin'in Hunan eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Huaihua'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki bir adamın karnından canlı yılan balığı çıktı.

MİDEYİ DELİP KARIN BOŞLUĞUNA SIZMIŞ

NTV'de yer alan habere göre, Hunan Tıp Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi'nde çekilen BT taramasında, adamın karnında yabancı bir cismin mideyi delerek karın boşluğuna sızdığı tespit edildi. Doktorlar, ölüm riski nedeniyle adamı acil ameliyata aldı.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından canlı yılan balığı çıktı

ORGANLAR ARASINDA YÜZERKEN BULUNDU

Operasyon sırasında doktorlar, adamın bağırsak duvarını delip karın boşluğuna geçmiş canlı bir yılan balığı buldu. Balığın, organlar arasında adeta yüzdüğü belirtildi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından canlı yılan balığı çıktı

KARIN BOŞLUĞU TUZLU SUYLA TEMİZLENDİ

Cerrahlar, balığı yakalayarak çıkardı, ardından kalın bağırsağın zarar gören kısmı dikildi ve enfeksiyon riskini en aza indirmek için karın boşluğu tuzlu suyla temizlendi. Ameliyatın ardından hasta hızla iyileşerek taburcu edildi. Ancak yılan balığının akıbetine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Çamurda bile yaşar bu balık ..

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Ne varsa bu çinde var arkadaş nedir bu

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