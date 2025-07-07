Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından canlı yılan balığı çıktı

Çin'in Hunan eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Huaihua'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki bir adamın karnından canlı yılan balığı çıktı.

MİDEYİ DELİP KARIN BOŞLUĞUNA SIZMIŞ

NTV'de yer alan habere göre, Hunan Tıp Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi'nde çekilen BT taramasında, adamın karnında yabancı bir cismin mideyi delerek karın boşluğuna sızdığı tespit edildi. Doktorlar, ölüm riski nedeniyle adamı acil ameliyata aldı.

ORGANLAR ARASINDA YÜZERKEN BULUNDU

Operasyon sırasında doktorlar, adamın bağırsak duvarını delip karın boşluğuna geçmiş canlı bir yılan balığı buldu. Balığın, organlar arasında adeta yüzdüğü belirtildi.

KARIN BOŞLUĞU TUZLU SUYLA TEMİZLENDİ

Cerrahlar, balığı yakalayarak çıkardı, ardından kalın bağırsağın zarar gören kısmı dikildi ve enfeksiyon riskini en aza indirmek için karın boşluğu tuzlu suyla temizlendi. Ameliyatın ardından hasta hızla iyileşerek taburcu edildi. Ancak yılan balığının akıbetine dair bir bilgi paylaşılmadı.