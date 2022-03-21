Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşme anı kameralara anbean yansıdı
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Son dakika! Çin'de China Eastern Havayolları'na ait 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki dağlık alana düştü. Kaza sonrası uçağın düştüğü bölgeden dumanlar yükselirken, uçağa ulaşmaya çalışanların ormanda enkaz parçalarını bulduğunu gösteren görüntüler internette yayıldı. Öte yandan yolcu uçağının düşme anına ilişkin video da ortaya çıktı.
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, 123'ü yolcu 9'u mürettebat 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı belirtildi.
Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgede düşen uçağın, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya sefer düzenlediği belirtildi.
Uçağın düştüğü bölgeden dumanların yükseldiğini, uçağa ulaşmaya çalışanların orman yollarında enkaz parçalarını bulduğunu gösteren görüntüler internette yayıldı.
Öte yandan içinde 9'u mürettebat 123'ü yolcu olmak üzere 132 kişiyi taşıyan "Boeing 737" tipi yolcu uçağının dağlık bölgeye düşme anına ilişkin video da ortaya çıktı.
Çin, havacılık açısından güvenli, uçak kazalarının nadir görüldüğü bir ülke olarak biliniyor. Sivil Havacılık İdaresi yetkilisi Cu Tao, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada Çin hava yolu şirketlerinin 100 milyon saatin üzerinde kazasız güvenli uçuş yaptığını bildirmişti.
Ülkede en son 2010'da, kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinin Yiçun şehrinde yolcu uçağı düşmüş, kazada 42 kişi hayatını kaybetmişti.