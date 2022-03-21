Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uçak kazasının ardından var gücüyle kurtarma çalışmalarına başlanması emrini verdi

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı da olan Xi, verdiği talimatta, China Eastern Airlines şirketine ait MU5735 sefer sayılı uçağının düştüğünü öğrendiğinde şok olduğunu söyledi.

Xi, olaya derhal acil müdahale edilerek var gücüyle arama kurtarma çalışmalarına başlanması ve sonrasında gerekli bütün işlemlerin tam doğrulukla yerine getirilmesi emrini verdi.

Xi, kazanın nedeninin belirlenmesi ve sivil havacılık sektörünün ve insanların yaşamının mutlak güvenliğinin sağlanması için sektörün güvenliğine ilişkin kontrollerin güçlendirilmesine yönelik derhal önlem alınmasını emretti.

Xinhua / Dünya