Haberler ›› Dünya ›› Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile Beijing'de bir araya geldi. Boric, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak ve Çin'e resmi ziyarette bulunmak için Pazar günü Beijing'e geldi.