Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile Görüştü
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile Beijing'de bir araya geldi. Boric, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak ve Çin'e resmi ziyarette bulunmak için Pazar günü Beijing'e geldi.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric için karşılama töreni düzenliyor, 17 Ekim 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)
BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile Beijing'de görüştü.
Boric, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak ve Çin'e resmi ziyarette bulunmak için Pazar günü Beijing'e geldi.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi, 17 Ekim 2023. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi, 17 Ekim 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)