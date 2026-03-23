Çin, uzaya yeni navigasyon uydu grubu gönderdi

ÇİN, 'CentiSpace 02' navigasyon uydu grubunu uzaya gönderdiğini açıkladı.

Çin, 'CentiSpace-02' uydu grubunun dün yerel saatle 23.49'da Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından 'Jielong-3' taşıyıcı roketiyle fırlatıldığını duyurdu. Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarından uzaya gönderilen uydunun planlanan yörüngesine yerleştiği bildirildi. Bu fırlatmanın, 'Jielong-3' taşıyıcı roketinin gerçekleştirdiği 10'uncu uçuş görevi olarak kayıtlara geçtiği de ifade edildi.

