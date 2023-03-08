Cin çağırma oyunu oynayan 28 kız öğrenci korkudan bayıldı! 2'sinin durumu ağır
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Kolombiya'da bir yatılı okulda kız öğrenciler, kendi aralarında ruh çağırma oyunu oynadı. 28 kız öğrenci, yaşadıkları korku nedeniyle bayılıp hastaneye kaldırıldı.
Üzerinde yazılar olan tabelaların üzerine eller konularak oynanan oyun sırasında, 28 kız öğrenci bayıldı. Okul yöentimi kızların korkudan dolayı bilinçlerini kaybedip bayıldıklarını açıkladı.
Olaydan sonra öğretmen ve okul yönetimi de, ailelerle beraber okulda öğrencilerin durumlarını bekliyor. Okul adına açıklama yapan bir yönetici, ortaya birçok iddianın atıldığını, bu iddiaların, öğrencilerin tam olarak bayılma sebebini bulma konusunda yapılan çalışmayı zorlaştırdığını söyledi.
Hastaneye kaldırılan ilk iki öğrencinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Bayılan öğrencilerin tedavi olduğu hastanede çalışan bir öğrenci annesi, okullarda cin çağırma oyunun popülerlik kazandığını, her gün en az iki öğrencinin oyundan dolayı bayıldıkları için hastaneye getirildiklerini söyledi.
Bir veli yetkililerin ise bu durum karşısında hiçbir önlem almadıklarını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma devam ederken öğrencilerin tedavisi devam ediyor.