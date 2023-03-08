Cin çağırma oyunu oynayan 28 kız öğrenci korkudan bayıldı! 2'sinin durumu ağır

Üzerinde yazılar olan tabelaların üzerine eller konularak oynanan oyun sırasında, 28 kız öğrenci bayıldı. Okul yöentimi kızların korkudan dolayı bilinçlerini kaybedip bayıldıklarını açıkladı.

OKUL YÖNETİMİ ARAŞTIRMA YAPIYOR

Olaydan sonra öğretmen ve okul yönetimi de, ailelerle beraber okulda öğrencilerin durumlarını bekliyor. Okul adına açıklama yapan bir yönetici, ortaya birçok iddianın atıldığını, bu iddiaların, öğrencilerin tam olarak bayılma sebebini bulma konusunda yapılan çalışmayı zorlaştırdığını söyledi.

SON DÖNEMDE POPÜLER

Hastaneye kaldırılan ilk iki öğrencinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Bayılan öğrencilerin tedavi olduğu hastanede çalışan bir öğrenci annesi, okullarda cin çağırma oyunun popülerlik kazandığını, her gün en az iki öğrencinin oyundan dolayı bayıldıkları için hastaneye getirildiklerini söyledi.

ÖNLEM ALINMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Bir veli yetkililerin ise bu durum karşısında hiçbir önlem almadıklarını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma devam ederken öğrencilerin tedavisi devam ediyor.