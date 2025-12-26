Çin, 17'nci grup alçak Dünya yörüngesi uydularını uzaya gönderdi
Çin, 17. grup alçak Dünya yörüngesi uydularını Hainan eyaletindeki Ticari Uzay Fırlatış Merkezi'nden başarıyla uzaya fırlattı. Uyduların internet hizmeti vermesi bekleniyor.
ÇİN'in, 17'nci grup alçak Dünya yörüngesi uydularını uzaya gönderdiği bildirildi.
Çin'in, 17'nci grup alçak Dünya yörüngeli uydularını bugün Hainan eyaletindeki Ticari Uzay Fırlatış Merkezi'nden uzaya gönderdiği belirtildi. İnternet hizmeti verecek uyduların, 'Uzun Yürüyüş-8A' roketi ile planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştirildiği kaydedildi.
