CHP Württemberg Birliği: Okulların, Öğretmenlerin ve Gençlerin Hedef Alınmasının Kabul Edilemez

CHP Württemberg Birliği, Türkiye'deki son okul saldırılarını toplumsal şiddetin artmasının bir göstergesi olarak değerlendirirken, yetkililere güvenlik önlemlerini artırma çağrısında bulundu.

(STUTTGART) – CHP Württemberg Birliği, Türkiye'de son dönemde yaşanan okul saldırılarının ülke genelinde artan toplumsal şiddetin endişe verici bir göstergesi olduğunu belirterek, yetkilileri güvenlik önlemlerini artırmaya ve toplumsal kutuplaşmayı azaltmaya davet etti.

Almanya'nın Stuttgart kentinde faaliyet gösteren CHP Württemberg Birliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CHP Württemberg Birliği Başkanı Şirin Üstün imzasıyla yayımlanan açıklamada, saldırıların Türkiye'nin karanlık bir sürece sürüklendiğinin en acı kanıtı olduğu ifade edildi. Okulların, öğretmenlerin ve gençlerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Toplumu ayrıştırmayın, nefret diliyle siyaset yapmayın. Bu ülkeyi daha fazla karanlığa sürüklemeyin" denildi. Özellikle çocukların, gençlerin ve kadınların korunması gerektiği kaydedilen açıklamada, yetkililere sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ve güvenlik güçlerinin ülke güvenliğini sağlama görevini yerine getirmekte yetersiz kaldığı, siyasi tartışmaların kamu güvenliğinin önüne geçtiği ileri sürülen açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedef alınmasının, ülke asayişine odaklanılmasını engellediği savunuldu.

Medyanın da eleştirildiği açıklamada, şiddeti ve suçu yücelten içeriklerin toplum üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtilerek, toplumu korumak yerine bu yozlaşmaya göz yumanların sorumluluktan kaçamayacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
