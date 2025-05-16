CHP Frankfurt Birliği'nden Orhan Miroğlu'na Lozan Tepkisi

CHP Frankfurt Birliği'nden Orhan Miroğlu'na Lozan Tepkisi
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CHP Frankfurt Birliği, AK Partili Orhan Miroğlu'nun Lozan Antlaşması'na yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Açıklamada, Lozan'ın Türkiye'nin bağımsızlık zaferi olduğu vurgulanarak, 'Lozan'a saldırmak, bu milletin bağımsızlık onuruna saldırmaktır' denildi.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) - CHP Frankfurt Birliği, AK Partili Orhan Miroğlu'nun Lozan Antlaşması'na yönelik sözlerine tepki gösterdi. Açıklamada, "Lozan'a saldırmak, bu milletin bağımsızlık onuruna saldırmaktır. "Bugün hala sınırlarımızı, egemenliğimizi ve birliğimizi koruyorsak, bunu Lozan'a ve o mücadeleyi veren halk iradesine borçluyuz" denildi.

CHP Frankfurt Birliği, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun "Lozan delinmesin diye feveran ediyorlar, hükmettikleri tarih avuçlarından kayıp gidiyor" açıklamasına tepki gösterdi. Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin emperyalist işgale karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nın diplomatik zaferi olduğu vurgulanan yazılı açıklamada, "Lozan'a saldırmak, bu milletin bağımsızlık onuruna saldırmaktır. "Bugün hala sınırlarımızı, egemenliğimizi ve birliğimizi koruyorsak, bunu Lozan'a ve o mücadeleyi veren halk iradesine borçluyuz" ifadelerine yer verildi.

Bu söylemin "milletin vicdanında hükmünü yitirmiş bir zihniyetin dışavurumu" olduğunu belirtilen açıklamada, "Lozan delinemez! Lozan'ı delmeye kalkanlar, halkın vicdanından ve tarihin onurlu sayfalarından silinir" ifadeleri yer aldı. Deniz Gezmiş'in "Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye" sözlerine atıfta bulunulan açıklamada, "Tam bağımsız, demokratik, halkların eşit ve kardeşçe yaşadığı, barış içinde bir Türkiye hayalini büyütüyoruz" denildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini kararlılıkla savunuyoruz. Her türlü bölücülüğe, ayrıştırıcı dile karşıyız. Halkların kardeşliğini, barışı ve eşit yurttaşlığı savunuyoruz. Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesinden ve tam bağımsız Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceiz. Tarihi savunmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Bu sorumlulukla halkımızı nefret diliyle değil; ortak değerler, eşitlik ve barış ikri etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz."

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Kaynak: ANKA / Dünya
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