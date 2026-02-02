CHP Frankfurt Birliği'nden "Hak, Hukuk ve Adalet Mücadelesi Umut Veriyor" Açıklaması

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – CHP Frankfurt Birliği Yönetim Kurulu, yazılı bir basın açıklaması yaparak Türkiye'de uzun süredir hak, hukuk ve adaletin ciddi biçimde aşındırıldığını belirtti. Açıklamada, yurttaşların sesinin bastırılmaya, halk iradesinin ise yok sayılmaya çalışıldığı bir süreçten geçildiği vurgulandı.

CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ercan Beğen imzasıyla yayımlanan açıklamada, baskılara rağmen susmayan halkın her duruşunun yalnızca bir itiraz değil, aynı zamanda onurlu bir geleceğin temel taşı olduğu ifade edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çorum mitinginde görülen ve kamuoyuna yansıyan sembolik protestolara da dikkat çekilen açıklamada, yurttaşların yaratıcılığı, cesareti ve vicdanıyla ortaya koyduğu bu tavrın, umudun teslim alınamayacağını bir kez daha gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların sahip oldukları imkanlar ne olursa olsun adaletsizliğe karşı söz söylemenin bir yolunu mutlaka bulduğu belirtilerek, bu toplumsal direncin siyasal alandaki en güçlü yansımalarından birinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kararlı duruşu olduğu vurgulandı.

Özgür Özel'in "hak, hukuk ve adalet" mücadelesini kararlılıkla sürdürmesinin yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca yurttaşa umut ve cesaret verdiği ifade edildi.

Frankfurt'ta yaşayan yurttaşların da bu mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, demokrasi kültürünü ve hukukun üstünlüğünü yakından deneyimleyen yurtdışındaki yurttaşların, Türkiye'nin aydınlık geleceği için seslerini yükseltmekten geri durmadığı kaydedildi. Bu duruşun, demokratik bir Türkiye'nin inşasına önemli bir katkı sunduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Adalet talebi bastırılamaz, hak arayışı kriminalize edilemez, halkın iradesi susturulamaz. Bugün sergilenen her onurlu duruş, yarın kurulacak özgür, eşit ve demokratik Türkiye'nin harcına eklenmiş bir tuğladır."

CHP Frankfurt Birliği açıklamasını, "Bu kararlı yürüyüşün bir parçası olmaktan onur duyuyor, Türkiye'de ve dünyada adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren tüm yurttaşlarımızı saygı ve dayanışmayla selamlıyoruz. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sözleriyle tamamladı.