Cezayir'deki siyasi partiler Fransa Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına tepki gösterdi

Cezayir'deki siyasi partiler, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Cezayir Milli Marşı'na ilişkin ifadelerinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Colonna'nın marşa ilişkin yaptığı açıklamalar, iktidar koalisyonu içindeki partilerden tepki aldı.

Cezayir'deki siyasi partiler, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Cezayir Milli Marşı'na ilişkin ifadelerinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Cezayir Milli Marşı'na Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Fransa'ya atıfta bulunulan bölümün tekrar eklenmesine ilişkin açıklamada bulunan Colonna'ya, iktidar koalisyonu içindeki partilerden tepki geldi.

Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Colonna'nın ifadelerinin "kışkırtıcı, kabul edilemez ve diplomatik teamüllerin ihlali olduğu, bağımsız ve egemen bir devletin iç işlerine açık bir müdahale olarak değerlendirildiği" kaydedildi.

Ulusal Demokratik Birlik Partisi'nden yapılan açıklamada da Fransız Bakan'ın ifadeleri "kaba ve diplomatik olmayan" şeklinde nitelendi.

Ulusal İnşa Hareketi ise Colonna'nın "üzücü ve hayal kırıklığı yaratan" ifadelerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ile ilgili söylemleriyle çeliştiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un kararı ve Colonna'nın açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 12 Haziran'da, 1986'da milli marştan çıkarılan ve Fransa'ya atıfta bulunulan bölümün tekrar marşa eklenmesi için kararname yayımlamıştı.

Milli marşın Fransa ile ilgili kısmında, "Ey Fransa, serzeniş vakti geçti, biz o günleri kitap gibi kapattık. Ey Fransa, bugün hesap günüdür, hazırlan ve cevabı bizden al. Devrimimizde karar kesin. Cezayir'in yaşaması için kararlıyız." ifadeleri yer alıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna da Tebbun'un söz konusu kararına ilişkin 17 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cezayir Milli Marşı'na Fransa'ya karşı atfın geri getirilmesi kararının beklenmedik olduğunu söylemişti.

Colonna açıklamasında, "Bu marş zaman aşımına uğramış. Yabancı bir marş hakkında yorum yapmak istemiyorum ama bu marş 1956'da sömürgecilik ve savaş koşullarında yazılmış ve Fransa'ya yönelik güçlü sözler içeriyor." demişti.