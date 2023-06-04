Cezayir'de Sel Felaketi: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Cezayir'in birçok kentinde etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede bir haftadan uzun süredir devam eden sağanak sonucu sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kişi sayısı 9'a yükseldi.

Cezayir'in birçok kentinde etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Cezayir'in Saide vilayetindeki Sivil Koruma Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında sel sularına kapılan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 12 yaşında bir çocuğun da olduğu bilgisi verildi.

Ülkenin güneyindeki El-Agvat kentindeki Sivil Koruma Dairesi de bir aracın sel sularına kapılması sonucu araçta bulunan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Bununla birlikte ülkede bir haftadan uzun süredir devam eden sağanak sonucu sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kişi sayısı 9'a yükseldi.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de, kurak geçen mart ve nisan aylarının ardından son bir haftadır, ???????özellikle ülkenin kuzey bölgeleri, barajların doluluk oranını artıracak şekilde şiddetli yağışa tanık oluyor.