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CEZAYİR'de dün ikisi yolcu otobüsü olmak üzere meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi yaralandı.

Cezayir'in güneyindeki Tamanrasset vilayetinde dün Ain Amguel yönünde seyreden ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 9 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün daha müdahalelere rağmen kurtarılamamasıyla can kaybı 12'ye yükselirken, kazada yaralanan 15 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Batna vilayetine bağlı Tazoult beldesinde ise Khenchela-Ouargla seferini yapan yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Ekiplerin müdahale ettiği kazada yaralanan 30 kişi çevredeki hastaneye sevk edildi.

Gece yarısına kısa süre kala Laghouat vilayetinde meydana gelen bir diğer kazada da yolcu otobüsünün kara yolundan çıkarak devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. Ülke genelinde dün yaşanan 3 ayrı kazada toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 82 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı