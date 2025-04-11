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Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı

Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
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Laiklik tartışmaları ile gündeme gelen KKTC'de tartışmaları daha da alevlendiren bir gelişme yaşandı. Ülkede muhalefette yer alan CTP'nin Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme ile Millet Kütüphanesi'nin temel atma töreninde dua edilirken ellerini kaldırmadı. Erhürman daha sonra yaptığı açıklamada, "Açılışlarda dua edilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Yüksek Mahkeme'nin Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin bulunduğu alanda inşa edilecek yeni binası ve Millet Kütüphanesi'nin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Cumhuriyet Meclisi yeni yerleşkesindeki konferans salonunda yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve yetkililer katıldı. Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülecek projeler için ilk harç, dualar eşliğinde atıldı.

DUAYA KATILMADI

Tören sırasında dikkat çeken muhalefette yer alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın duruşu oldu. Dua edilirken sahnede yer alan isimler ellerini dua için havaya kaldırırken, Erhürman bu geleneğe katılmayarak ellerini kaldırmadan bekledi.

"LAİKLİK AÇISINDAN DOĞRU DEĞİL"

CTP lideri Erhürman daha sonra yaptığı açıklamada, "Açılışlarda dua edilmesini doğru bulmuyorum. Bu, Anayasamızdaki laiklik ilkesi açısından da doğru değildir." dedi.

KKTC'DE LAİKLİK TARIŞMASI GÜNDEMDE

KKTC'de son dönemde laiklik tartışmaları gündemin bir numaralı maddesi. Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa'da bir miting düzenlenmiş ve "Kıbrıs laiktir, laik kalacak" sloganları atılmıştı.

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Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Kuran'ı "OKUMADIĞI" belli...... ATIN ÇÖP KUTUSUNA.......

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Haber Yorumlarımehmet yılmaz:

Laik olman Allaha şükür duası etmene engel mi oluyor.

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Haber YorumlarıHalit:

kendi fikri yapana karışılmamalı

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Haber YorumlarıBabayaro:

adam müslüman değilmiş uzatmaya gerek yok

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu millet bahçesi kütüphanesi kahvehanesi o su bu su virüs gibi şimdi de kıbrısa mı yayılıyor

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Haber Yorumlarıkagan soylu:

Kktc kumar kara para aklama yeri oldu bataklık oldu Bu haldeki bir yavru vatanı elimizde tıtamayız kumar fuhuşa alkol kara para aklama yasak olmalı gerçek Müslüman türkler yerleştirilmeli

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

adam haklı. laiklikle alakası yok bunun. herkes müslüman olmak zorunda değil.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Dogru soylemis, cunku gostermelige giriyor. Siyasal Islam Boyle bir sey...Duanizi icinizden yapin gidin acilislara..Aksi taktirde bence dini kullaniyorsunuz derim.

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Haber Yorumlarıgirilmez:

çoktan yorgo olmuş

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Haber YorumlarıAlkurt:

Koskoca Atatürk H.Limanini Okcularinbbahcesi oldu..Yazik ki ne yazik.. Oysaki Istanbul a en AZ dort bes havalimani lazim. Yok, biz Atatürk ismini kaldiramadik. Ya Sabir Allah,im

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