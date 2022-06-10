Çek polisi muz kolilerinin içine gizlenmiş 840 kilogram uyuşturucu ele geçirdi - Haberler

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Çek polisi muz kolilerinin içine gizlenmiş 840 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Çekya'da marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerin içinde 840 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çek polisi, ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 2 milyar Çek korunasından fazla olduğunu belirtti.

Çekya'nın Jicin ve Rychnov nad Kneznou şehirlerinde polis ekipleri, düzenlediği operayonda yarım tondan fazla kokain ele geçirdi.

Çek polisi, marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerinde gizlenmiş 840 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi

Çek polisi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen kokainin değerinin 2 milyar Çek Korunasından fazla olduğu belirtildi.

Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi

Açıklamada, "Sevkiyatla ilgili bilgiler Çek Cumhuriyeti dışına çıkıyor, bu nedenle uluslararası polislerin işbirliğine başvuracağız. Olayla ilgili soruşturmayı Ulusal Uyuşturucu Kontrol Merkezi yapıyor" denildi.

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