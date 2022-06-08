Çavuşoğlu - Lavrov görüşmesinde neler konuşuldu? İşte tüm dünyanın merakla takip ettiği zirvenin perde arkası - Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. Tüm dünyanın merakla takip ettiği zirvede, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Rıfat ve Münbiç'ten tehditlerin devam ettiği mesajını verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan " Türkiye'nin hassasiyetini anlıyoruz" yanıtı geldi.

"2019'DA BELGE İMZALADIK"

Lavrov konuya ilişkin "Ben de birkaç cümle ifade etmek istiyorum. 2019 yılında terör tehdidini ortadan kaldırmak için belge imzaladık bu belgelerde yazan tüm hedefleri maddeleri paylaşıyoruz. Türk dostlarımın sınırları dışındaki hassasiyetlerini dikkate alıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMANIN MADDELERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Türkiye, Ekim 2019'daki Barış Pınarı Harekatı sonrası Rusya ile yaptığı Soçi Mutabakatı'nda 2 madde ile Tel Rıfat ve Münbiç konusunda anlaşma sağlamıştı. Buna göre, Tel Rıfat ve Münbiç terör örgütü YPG'den temizlenecek, sızmaların önüne geçilecekti. Ancak geçen 3 yıllık sürede bu gerçekleşmedi.

KRİTİK ZİRVENİN PERDE ARKASI

Türkiye'nin Fırat'ın batısında Tel Rıfat ya da Münbiç hedeflerine bir operasyon için sevkiyatı artarken, Çavuşoğlu Lavrov görüşmesinde Rusya'nın konuya ilişkin nasıl bir tutum izleyeceği kritik önemdeydi. Habertürk TV Diplomasi Editörü Sena Alkan, kritik zirvenin perde arkasını aktardı. Aktarılan bilgilere göre Çavuşoğlu Lavrov'a "Mutabakata rağmen, Tel Rıfat ve Münbiç'ten saldırı ve tacizler sürüyor" dedi. Rus tarafı Türkiye'nin tezlerine itiraz etmedi ve "Hassasiyetinizi anlıyoruz" mesajı verdi. Ankara, Türkiye'nin tezlerine Rusya'nın itiraz etmemesinin önemine vurgu yaptı.

30 KM'LİK GÜVENLİ BÖLGE

Görüşmelerde, Tel Rıfat'ın sınıra 18, Münbiç'in ise 28 kilometre uzaklıkta olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin YPG'den gelecek tehditlerin önüne geçmek için 30 km derinliğinde güvenli bölge inşa etmek istediği mesajı verildi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasındaki temaslar sürecek. Olası operasyon için şimdi gözler 14-16 Haziran tarihlerinde Nursultan'da, Türkiye-Rusya ve İran arasında yapılacak 17. Astana Toplantısı'nda.