Haberler

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta tarih yazdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

22 yaşındaki İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic'i yenerek kariyer grand slam yapan en genç erkek tenisçi oldu. Maçı 2-6, 6-2, 6-3, 7-5'lik setlerle kazanan Alcaraz, tarihi bir başarıya imza attı.

Tenisçi Carlos Alcaraz, Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic'i yenerek dört büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan (kariyer grand slam) en genç erkek tenisçi oldu.

Henüz 22 yaşındaki Alcaraz, Melbourne'de Djokovic'le oynadığı maçta 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 biten setlerin ardından başarısını coşkuyla kutladı.

Öte yandan 25. büyük şampiyonluk şansını kaybeden Djokovic, hayal kırıklığı yaşasa da tarihe geçen Alcaraz'ı bu başarısından dolayı tebrik etti.

Djokovic artık 38 yaşında ve maçın ardından 10 kez şampiyon olduğu Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tekrar kortta olup olmayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

Kalabalığa dönerek "Bir Grand Slam'in kapanış töreninde daha bulunacağımı düşünmemiştim" dedi ve ekledi:

"Yarın ne olacağını kim bilebilir ki... Ama harika bir yolculuktu".

Djokovic, Alcaraz'a "Tarihi, efsanevi bir başarı elde ettin" dedi ve gülümseyerek "Hala gençsin, bu yüzden eminim ki yıllar içinde daha birçok kez karşılaşacağız" sözlerini ekledi.

İspanyol dünya bir numarası Alcaraz, Djokovic'in tecrübesini kullanarak domine ettiği ilk setlerde zorlandı.

Ancak ardından ritim buldu ve yedinci büyük şampiyonluğunu kazandı.

Alcaraz, dört Grand Slam turnuvasını (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık) kazanan dokuzuncu erkek tenisçi ve 2016'da Djokovic'in ardından bunu başaran ilk isim oldu.

Son iki sezonda Alcaraz ve İtalyan Jannik Sinner, erkekler tenisinde baskın.

BBC
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Terör örgütü yandaşları el uzatmıştı! Dev Türk bayrağı göndere çekildi

Terör örgütü yandaşları el uzatmıştı! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Galatasaray'da Leroy Sane planı

Sakatlığıyla taraftarı korkutan Sane ile ilgili yeni gelişme