Venezuela'da patlamalar: ABD'li yetkiler emri Trump'ın verdiğini söyledi

Venezuela'da patlamalar: ABD'li yetkiler emri Trump'ın verdiğini söyledi
Güncelleme:
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri saldırı emri verdiği bildirildi. Venezuela hükümeti, saldırıların amacının stratejik kaynakları ele geçirmek olduğunu açıkladı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'tan patlama haberleri geliyor.

ABD'li yetkililer, BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'e yaptıkları açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri tesisler de dahil Venezuela'nın vurulması emri verdiğini söyledi.

Venezuela hükümeti saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Caracas'taki saldırıların amacının "Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve minerallerini ele geçirmek" olduğu belirtiliyor.

Fotoğraflarda başkent Caracas'dan duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.

Bazı bölge sakinlerinin elektriksiz kaldığı bildiriliyor.

ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
