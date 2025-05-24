Cannes Film Festivali Öncesi Elektrik Kesintisi

Cannes Film Festivali Öncesi Elektrik Kesintisi
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Güney Fransa'da Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle yollarda yoğunluk oluştu.

GÜNEY Fransa'da Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78'inci Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda elektrik kesintisi yaşandı. Bölgede trafik ışıklarının da çalışmadığı ve bu nedenle yollarda yoğunluk olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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