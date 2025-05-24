Cannes Film Festivali Öncesi Elektrik Kesintisi

GÜNEY Fransa'da Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78'inci Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda elektrik kesintisi yaşandı. Bölgede trafik ışıklarının da çalışmadığı ve bu nedenle yollarda yoğunluk olduğu belirtildi.