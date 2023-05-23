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Canlı yayında 7 şişe içki içen adam evinde ölü bulundu

Canlı yayında 7 şişe içki içen adam evinde ölü bulundu

Dünya Haberleri

TikTok'un Çin versiyonu Douyin uygulamasında yayın yapan 34 yaşındaki adam, 7 şişe içki içtiği canlı yayından 12 saat sonra evinde ölü bulundu.

Çin'de bir sosyal medya fenomeni, canlı yayınının daha çok izlenmesi için 7 şişe içki içti. Çin yerel medyasına göre soyadı Wang olan fenomenin içtiği içki; 'Baijiu' adı verilen, yüzde 60 alkol ihtiva eden bir Çin likörüydü. Yayın sırasında 'Baijiu'dan 7 şişe içen adam, yayından 12 saat sonra evinde ölü halde bulundu.

YARIŞA GİRMİŞ

BBC'nin haberine göre Çinli fenomenin takipçileri, 34 yaşındaki adamın başka bir fenomenle yarışa girdiğini söyledi. Takipçilerinin aktardığına göre girdiği yarışta ilk 3 turu kaybeden Wang, ceza olarak 7 şişe 'Baijiu' içti.

Haberler.com / Ozan Kılıç - Dünya

3. Sayfa Dünya Haberler

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