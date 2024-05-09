Canlı yayın esnasında ilginç kaza! Bisiklet sürücüsü yolun ortasında açılan çukura düştü
Brezilya'da aşırı yağışlar nedeniyle yolun ortasında oluşan çukurun görüntülerini aktaran kameraman, canlı yayın esnasında bir bisiklet sürücüsünün kaza anını kayda aldı.
Brezilya'da yolun ortasında açılan çukur için canlı yayın yapan haber ekibi, bisikleti bir adamın çukura düşüşünü kayda aldı.
Brezilya'da etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükselirken, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Ülkede selin oluşturduğu hasarı giderme çalışmaları sürerken, şiddetli yağışlar nedeniyle bir yolda oluşan çukur vatandaşların tepkisini çekti.
KAZAYA CANLI YAYINDA YAKALANDI
Açılan çukurun haberini yapan bir muhabir ve kameraman canlı yayın esnasında ilginç bir kazayı kayda aldı. Yayın esnasında bir bisiklet sürücüsü yolda açılan çukura düşerken görüntüler izleyenlere tebessüm ettirdi.
HAVALİMANI SULAR ALTINDA KALDI
Öte yandan Rio Grande do Sul eyaletinde hayatı olumsuz etkileyen sel felaketi ulaşımı da vurdu. Eyaletin başkenti Porto Alegre'deki Salgado Filho Uluslararası Havalimanı sular altında kalırken, göle dönen pistin üstündeki uçaklar suya gömüldü. Uçaklar arasında geçiş için botların kullanıldığı havalimanında uçuşlar süresiz olarak askıya alındı. Yetkililer, yolculara uçuş durumlarıyla ilgili olarak havayolu şirketleriyle irtibata geçmelerini tavsiye etti.