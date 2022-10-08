Canlı eşek arasını kıtır kıtır mideye indiren Çinlinin son hali mankenlere taş çıkarttı

Çinli bir influencer "evde denemeyin" etiketiyle paylaştığı videoda, canlı bir eşek arısı yedi. Sosyal medyada tepki çeken şahsın, olay sonrasında paylaştığı görüntüde ise dudaklarının estetikli mankenlere benzediği görüldü.

Wang Chan, isimli Çinli bir influencer, canlı bir yaban arasını yediği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler internette kısa süre içerisinde gündem olurken, bazı kullanıcılar olaya tepki gösterdi.

DUDAKLARI ŞİŞTİ

Kameraya yansıyan o anlarda, Chan'ın geleneksel yöntemlerle bir yaban arısını yediği görüldü. Videoya evde denemeyin notunu da düşen Chan, olay sonrası paylaştığı bir videoda ise dudaklarının şişmiş halini gösterdi.

VİDEO YASAKLANDI

Öte yandan, Chan'ın paylaştığı görüntülere tepki yağınca video yasaklandı. Bu durumun üzerine açıklamalarda bulunan Chan, Pazar günü benzer bir video daha çekeceğini belirterek tekrar eşek arısı yiyeceğini açıkladı.