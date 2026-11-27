Canberra'da TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika Senatosu Başkan Vekili Farjat ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın başkenti Canberra'da Meksika Senatosu Başkan Vekili Veronica Camino Farjat ile bir araya geldi. Görüşme, MIKTA'nın 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında yapıldı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın başkenti Kanberra'da Meksika Senatosu Başkan Vekili Veronica Camino Farjat ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Avustralya'nın başkenti Kanberra'da, Meksika Senatosu Başkan Vekili Veronica Camino Farjat ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı