Çanakkale'deki orman yangınında alevler yeniden yükseldi

Çanakkale'de neredeyse 24 saati bulan orman yangını bir çok noktada çevrilmiş durumdayken, öğle saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler yeniden yükseldi. Ekipler hem karadan hem havadan hummalı bir şekilde çalışmasını sürdürürken, yangının vurduğu Somaklı bölgesi Yağcılar Mevkisi'nden yeniden alevler yükseldi. Karadan ve hava unsurları bu bölgeye yoğunlaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangının çevrelendiğini ancak bugün rüzgarın 60 kilometre hıza kadar çıkacağını belirtip, gerçek tablonun akşam saatlerinde netleşeceğini söylemişti.

Çanakkale'de neredeyse 24 saati bulan orman yangını bir çok noktada çevrilmiş durumdayken, öğle saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler yeniden yükseldi.

Ekipler hem karadan hem havadan hummalı bir şekilde çalışmasını sürdürürken, yangının vurduğu Somaklı bölgesi Yağcılar Mevkisi'nden yeniden alevler yükseldi. Karadan ve hava unsurları bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangının çevrelendiğini ancak bugün rüzgarın 60 kilometre hıza kadar çıkacağını belirtip, gerçek tablonun akşam saatlerinde netleşeceğini söylemişti. - ÇANAKKALE