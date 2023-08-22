Çanakkale'de Orman Yangını: Köyler Boşaltılıyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere Köyü civarlarında orman yangını çıktı. Çanakkale Valiliği, "İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir" açıklamasını yaptı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle bugün orman yangını çıktı. Çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan karayolu ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Valiliği, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"ORMAN YANGININA 30 HAVA ARACI İLE MÜDAHALE EDİLMESİNE RAĞMEN YANGIN RÜZGARINDA ETKİSİ İLE BÜYÜME EĞİLİMİ GÖSTERMİŞTİR"

"İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir.

"ÇANAKKALE-ÇAN KARAYOLU DA TEDBİR AMAÇLI TRAFİĞE KAPATILMIŞTIR"

Ayrıca Çanakkale-Çan karayolu da tedbir amaçlı trafiğe kapatılmış olup vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları ve görevli personelin ikazlarına riayet etmeleri önem arz etmektedir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."