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Çanakkale Boğazı'nda Boş Tanker Makine Arızası Yaptı

Çanakkale Boğazı'nda Boş Tanker Makine Arızası Yaptı

Dünya Haberleri

Yalova'dan Yunanistan'a giden 240 metre uzunluğundaki 'NAXOS' isimli boş tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Doğanaslan mevkiinde makine arızası yaptı. Tanker, römorkör refakati eşliğinde Doğanaslan demir sahasına götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 240 metre uzunluğundaki 'NAXOS' isimli boş tanker makine arızası yaptı. Tanker, römorkör refakati eşliğinde Doğanaslan demir sahasına götürülerek demirletildi.

Yalova'dan Yunanistan'a giden 240 metre uzunluğundaki 'NAXOS' isimli boş tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Doğanaslan mevkiinde makine arızası yaptı. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Tanker, römorkör refakatinde Doğanaslan demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Çanakkale Boğazı Yunanistan Dünya Haberler

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