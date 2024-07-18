Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Romanya'da meslektaşıyla görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura-Oprescu ile görüştü.

Bakan Işıkhan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Romanya Başbakanı Sayın Ion-Marcel Ciolacu'nun katılımlarıyla, mevkidaşım Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Sayın Simona Bucura-Oprescu ve beraberimizdeki heyet ile Ortak Çalışma Grubumuzun Birinci Toplantısını gerçekleştirdik. Heyetler arası görüşmelerde önemli gündem maddelerimiz olan istihdam, sosyal güvenlik, mesleki eğitim ve iş sağlığı güvenliği gibi temel konularda deneyim ve politikalarımızı paylaştık. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı esnasında bizleri davet eden kıymetli mevkidaşım Sayın Simona Bucura-Oprescu'ya teşekkür ediyor, Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın etkinliğinin artırılmasına yönelik çabaları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.