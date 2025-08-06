California'daki Orman Yangınında Kontrol Sağlanamıyor

ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangının kontrol altına alınamadığı bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerinde 1 Ağustos'ta çıkan orman yangınlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar sürüyor. California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi'nin verilerine göre 330 kilometrekareden fazla alanı etkileyen Gifford yangınının henüz yüzde 9'u kontrol altına alındı. İtfaiye yetkilileri, yangın nedeniyle 3 kişinin yaralandığını açıkladı.