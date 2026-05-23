Haberler

ABD'de Kimyasal Sızıntı Nedeniyle 40 Bin Kişi Tahliye Edildi

ABD'de Kimyasal Sızıntı Nedeniyle 40 Bin Kişi Tahliye Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin California eyaletindeki bir havacılık tesisinde meydana gelen kimyasal sızıntı ve patlama riski nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi tahliye edildi. Soğutma sistemi arızası sonucu zehirli buhar yayılan tanka müdahale sürüyor.

ABD'nin California eyaletinde bir havacılık tesisinde meydana gelen kimyasal sızıntı ve olası patlama riski nedeniyle bölgede yaşayan yaklaşık 40 bin kişi için tahliye kararı verildi.

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Orange County'ye bağlı Garden Grove kentinde faaliyet gösteren havacılık üretim tesisi GKN Aerospace'te önceki gün öğleden sonra kimyasal sızıntı meydana geldi. Akrilik plastik üretiminde kullanılan yanıcı metil metakrilat (MMA) maddesinin bulunduğu yaklaşık 130 bin litrelik depolama tankının soğutma sisteminde yaşanan arıza, zehirli buhar çıkışına neden oldu.

Dün durumun kötüleşmesi üzerine yetkililer, patlama veya büyük çaplı kimyasal döküntü riskine karşı tahliye emirlerinin kapsamını genişletti. Karardan Garden Grove ile çevre kentler Anaheim, Buena Park, Cypress, Stanton ve Westminster'da yaşayan yaklaşık 40 bin kişi etkilendi. Tahliye süreci devam ederken bölgedeki çok sayıda okulda eğitime ara verildi. Olayda şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı rapor edilmedi.

Orange County İtfaiye Şefi Craig Covey, yaptığı basın bilgilendirmesinde tanktaki hasarın ne zaman kritik seviyeye ulaşacağının henüz belirsiz olduğunu ifade etti.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Acil müdahale ekipleri, patlama riskini azaltmak ve tanktaki sıcaklığı düşürmek amacıyla mevcut fıskiye sistemleri ve su jetleri ile soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, olası bir tank delinmesi durumunda kimyasalın fırtına giderlerine veya su yollarına karışmasını önlemek için kum torbalarından bariyerler oluşturuldu.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Güney Kıyısı Hava Kalitesi Yönetim Bölgesi yetkilileri, havadaki kirleticileri tespit etmek amacıyla tesis çevresine izleme ekipmanları yerleştirdi. Hava kalitesine ilişkin geniş çaplı bir tehlikenin henüz doğrulanmadığı aktarıldı.

California Valisi Gavin Newsom'ın ofisinden yapılan açıklamada, valinin durum hakkında bilgilendirildiği ve eyalet acil durum kurumlarının yerel ekiplerle koordinasyon halinde çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
Eskişehir Kültür Yolu lezzet noktalarında en çok çibörek tercih edildi

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin gözdesi çibörek oldu
Sezai Karakoç'un gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı

Türk edebiyatının güçlü ismiydi! Gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı
Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler

Çok büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama