California'da Helikopter Kazası: 5 Yaralı

California'da Helikopter Kazası: 5 Yaralı
ABD'nin California eyaletinin Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlikte bir helikopter düştü. Olayda 5 kişi yaralandı ve Federal Havacılık Dairesi inceleme başlattı.

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopterin düştüğü bildirildi. Yetkililer, kazada 2'si helikopterde bulunan 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
