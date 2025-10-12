California'da Helikopter Kazası: 5 Yaralı
ABD'nin California eyaletinin Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlikte bir helikopter düştü. Olayda 5 kişi yaralandı ve Federal Havacılık Dairesi inceleme başlattı.
ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopterin düştüğü bildirildi. Yetkililer, kazada 2'si helikopterde bulunan 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya