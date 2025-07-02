California'da Havai Fişek Deposunda Patlama

California'da Havai Fişek Deposunda Patlama
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ABD'nin California eyaletinde Yolo County'de havai fişeklerin bulunduğu bir depoda patlama meydana geldi. Yangın, 80 dönüm büyüklüğünde bir alanı etkisi altına aldı.

ABD'nin California eyaletinde havai fişeklerin bulunduğu bir depoda patlama meydana geldi.

ABD'nin California eyaletindeki Yolo County'de havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmasının ardından patlama meydana geldi. Yolo County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Sacramento'nun güneydoğusunda yer alan Esparto bölgesi yakınlarındaki depoda başlayan yangının devam ettiği kaydedildi. Yangının 80 dönüm büyüklüğünde bir alanı kapladığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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